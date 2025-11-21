Into the wilde – L’Importance d’être Constant & Le Crime de Lord Arthur Savile FONDATION DEL DUCA (Salon Cordoue) Paris

Seule en scène et avec sa voix comme unique alliée, une interprète vous fera entendre deux des plus grandes pièces du célèbre dandy anglais, Oscar Wilde : Le Crime de Lord Arthur Savile et L’Importance d’être Constant, en version Solo Théâtre.

Ni décor, ni accessoire et pourtant, tout y est : intensité des émotions, virtuosité des caractères, élégance et humour du verbe. Peu à peu, l’artiste s’efface au profit des personnages, surgis d’une interprétation juste et rythmée.

Gilles Cohen, Directeur du Renseignement du Bureau des Légendes, acteur et metteur en scène de Mon Dîner avec Winston d’Hervé Le Tellier, nous fait l’honneur de sa présence et interviendra tout au long de la soirée pour commenter les pièces emblématiques du maître britannique.

Esprit libre, écrivain impertinent et spirituel, le plus parisien des dandys anglais revient le temps d’une soirée, porté par les voix des « Livreurs ».

Le vendredi 21 novembre 2025

de 19h30 à 22h30

payant

De 5€ à 15€.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

FONDATION DEL DUCA (Salon Cordoue) 10, rue Alfred de Vigny 75008 M° MonceauParis

https://www.billetweb.fr/let-2025 reservation@leslivreurs.com https://www.facebook.com/production.leslivreurs https://www.facebook.com/production.leslivreurs