Into the Winds – Concert PA Paris

Plongez dans l’univers fascinant des danses du Moyen Âge et de la Renaissance !

Ce concert raconte comment la danse, bien plus qu’un simple mouvement, était un art qui reliait la terre et le ciel.

À travers des musiques joyeuses, des instruments anciens et des textes d’époque, les enfants découvriront estampies, branles et basses-danses, ces chorégraphies qui animaient fêtes et cours royales.

Oeuvres de Domenico da Piacenza, Giovanni Ambrosio, Heinrich Isaac, Jacob Obrecht, Vincenzo Ruffo, Diego Ortiz, Pierre Attaingnant, Jean d’Estrées, et d’autres maîtres à danser anonymes du Moyen-âge et de la Renaissance.

Textes de Christine de Pizan, d’Antonio Cornazano, Pierre de Ronsard, Antonius Arena, Saint François de Salles…

Plongez dans l’univers fascinant des danses et musiques du Moyen Âge et de la Renaissance !

Le vendredi 20 mars 2026

de à

payant

Sur réservation

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 8€ (étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, -26 ans)

Tarif enfant : 5€ (-12 ans)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-20T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T00:00:00+02:00_2026-03-20T23:59:00+02:00

PA 20 rue Dareau 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/winds-le-parfait-danser +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene



Afficher la carte du lieu PA et trouvez le meilleur itinéraire

