Into the Winds – Concert Scolaire Le Pavillon de la Sirène PARIS
Into the Winds – Concert Scolaire Le Pavillon de la Sirène PARIS vendredi 20 mars 2026.
Ce concert raconte comment la danse, bien plus qu’un simple mouvement, était un art qui reliait la terre et le ciel.
À travers des musiques joyeuses, des instruments anciens et des textes d’époque, les enfants découvriront estampies, branles et basses-danses, ces chorégraphies qui animaient fêtes et cours royales.
Oeuvres de Domenico da Piacenza, Giovanni Ambrosio, Heinrich Isaac, Jacob Obrecht, Vincenzo Ruffo, Diego Ortiz, Pierre Attaingnant, Jean d’Estrées, et d’autres maîtres à danser anonymes du Moyen-âge et de la Renaissance.
Textes de Christine de Pizan, d’Antonio Cornazano, Pierre de Ronsard, Antonius Arena, Saint François de Salles…
Plongez avec vos élèves dans l’univers fascinant des danses du Moyen Âge et de la Renaissance !
Le vendredi 20 mars 2026
de 13h45 à 14h25
Le vendredi 20 mars 2026
de 15h00 à 15h40
payant
Séance 13h45 : Séance maternelles jusqu’au CP.
Séance 15h00 : Séance fin primaire et collèges.
Tarif/élève : 5€
Accompagnateur : Gratuit
Sur réservation par email via pavillon@lasirene.info
Public enfants et jeunes. A partir de 1 ans. Jusqu’à 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-20T14:45:00+01:00
fin : 2026-03-20T15:25:00+01:00
Date(s) : 2026-03-20T13:45:00+02:00_2026-03-20T14:25:00+02:00;2026-03-20T15:00:00+02:00_2026-03-20T15:40:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 PARIS
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/winds-concert-scolaire +33153629324 pavillon@lasirene.info
Afficher la carte du lieu Le Pavillon de la Sirène et trouvez le meilleur itinéraire