Into the Winds – Concert Scolaire Le Pavillon de la Sirène PARIS

Ce concert raconte comment la danse, bien plus qu’un simple mouvement, était un art qui reliait la terre et le ciel.

À travers des musiques joyeuses, des instruments anciens et des textes d’époque, les enfants découvriront estampies, branles et basses-danses, ces chorégraphies qui animaient fêtes et cours royales.

Oeuvres de Domenico da Piacenza, Giovanni Ambrosio, Heinrich Isaac, Jacob Obrecht, Vincenzo Ruffo, Diego Ortiz, Pierre Attaingnant, Jean d’Estrées, et d’autres maîtres à danser anonymes du Moyen-âge et de la Renaissance.

Textes de Christine de Pizan, d’Antonio Cornazano, Pierre de Ronsard, Antonius Arena, Saint François de Salles…

Plongez avec vos élèves dans l’univers fascinant des danses du Moyen Âge et de la Renaissance !

Le vendredi 20 mars 2026

de 13h45 à 14h25

de 15h00 à 15h40

payant

Séance 13h45 : Séance maternelles jusqu’au CP.

Séance 15h00 : Séance fin primaire et collèges.

Tarif/élève : 5€

Accompagnateur : Gratuit

Sur réservation par email via pavillon@lasirene.info

Public enfants et jeunes. A partir de 1 ans. Jusqu’à 14 ans.

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 PARIS

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/winds-concert-scolaire +33153629324 pavillon@lasirene.info



