INTO THE WOODS Conte musical illustré aux inspirations scandinaves La Salle des Concerts Le Mans

INTO THE WOODS Conte musical illustré aux inspirations scandinaves

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 19:00:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

INTO THE WOODS Conte musical illustré aux inspirations scandinaves

JMFrance Sarthe présente INTO THE WOODS Conte musical illustré aux inspirations scandinaves.

Que se passe-t-il quand on s’aventure au fond des bois ? Quelles rencontres peut-on y faire, avec les autres… et avec soi-même ?

Lumineuse et libre, la chanteuse d’origine suédoise Eskelina nous enchante de sa voix au timbre magnifique et à l’accent chantant. Elle conte en français une histoire délicate où la vie palpite à chaque recoin et interprète en anglais et français ses chansons pop arrangées pour guitare, violon et violoncelle par Philippe Desbois.

Serti d’illustrations vitaminées et chatoyantes, le conte défile sous nos yeux, nous montrant un chemin initiatique et poétique où il est question de confiance en soi, en l’autre, en la vie.

Bien sûr, quand on se retrouve perdu, à arpenter au crépuscule les profondeurs de la forêt, les émotions fortes sont au rendez-vous. Alors, on apprend à s’apprivoiser, explorer ses émotions et peut-être découvrir l’amour et l’amitié comme trésors au bout du chemin. Et la musique, comme une petite mélopée intérieure, se fait tour à tour intime ou plus exubérante Jamais je n’aurais cru que la forêt pouvait être aussi douce et aussi piquante ! .

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 59 10 06 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

INTO THE WOODS: Scandinavian-inspired illustrated musical tale

L’événement INTO THE WOODS Conte musical illustré aux inspirations scandinaves Le Mans a été mis à jour le 2026-01-20 par CDT72