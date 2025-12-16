Intra Muros COMPLET Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Intra Muros COMPLET

Dimanche 8 février 2026 à partir de 17h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Entre les murs d’une prison des individus sont réunis le temps d’un cours d’art dramatique.

Ils se dévoilent peu à peu et, de vies chaotiques en destins brisés, de confidences en belles rencontres, ils offrent un spectacle aussi drôle que bouleversant.

Une pièce pleine de surprise où l’auteur talentueux mêle humour et sensibilité et montre combien le théâtre peut être vecteur d’émotions et donner vie à ces histoires tourbillonnantes dont il a le secret jusqu’au dénouement final. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 23 54 64 contact@lartdutheatre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Within the walls of a prison, individuals are brought together for the duration of a drama class.

They gradually reveal their true selves, and from chaotic lives to shattered destinies, from confidences to beautiful encounters, they offer a show that is as funny as it is moving.

L’événement Intra Muros COMPLET Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille