Intra Muros Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Intra Muros

Vendredi 25 septembre 2026 de 19h30 à 21h15. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25 21:15:00

Date(s) :

2026-09-25

Intra Muros, écrit par Alexis Michalik.



Une pièce captivante et poignante, entre suspense et éclats de rire.

Entre les murs d’une prison des individus sont réunis le temps d’un cours d’art dramatique.

Ils se dévoilent peu à peu et, de vies chaotiques en destins brisés, de confidences en belles rencontres, ils offrent un spectacle aussi drôle que bouleversant.



Une pièce pleine de surprise où l’auteur talentueux mêle humour et sensibilité et montre combien le théâtre peut être vecteur d’émotions et donner vie à ces histoires tourbillonnantes dont il a le secret jusqu’au dénouement final. .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 09 87 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Intra Muros, written by Alexis Michalik.

A captivating and poignant play, blending suspense with bursts of laughter.

L’événement Intra Muros Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille