Intra muros – Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement, 29 mai 2025 21:15, Marseille 6e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Intra muros Du jeudi 29 au samedi 31 mai 2025 de 21h15 à 23h.

Mardi 17 juin 2025 de 20h à 21h45. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.39 – 10.39 – EUR

Début : 2025-05-29 21:15:00

fin : 2025-05-31 23:00:00

2025-05-29

2025-06-17

Une pièce écrite par Alexis Michalik, à la fois captivante et poignante, entre suspense et éclats de rire.

Entre les murs d’une prison des individus sont réunis le temps d’un cours d’art dramatique.



Ils se dévoilent peu à peu et, de vies chaotiques en destins brisés, de confidences en belles rencontres, ils offrent un spectacle aussi drôle que bouleversant.



Une pièce pleine de surprise où l’auteur talentueux mêle humour et sensibilité et montre combien le théâtre peut être vecteur d’émotions et donner vie à ces histoires tourbillonnantes dont il a le secret jusqu’au dénouement final. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A play written by Alexis Michalik that’s both captivating and poignant, between suspense and laughter.

German :

Ein von Alexis Michalik geschriebenes Stück, das zugleich fesselnd und ergreifend ist, zwischen Spannung und Lachsalven.

Italiano :

Una commedia scritta da Alexis Michalik che è allo stesso tempo accattivante e toccante, con suspense e risate in egual misura.

Espanol :

Una obra escrita por Alexis Michalik que es a la vez cautivadora y conmovedora, con suspense y risas a partes iguales.

