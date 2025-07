Intra Muros, par Les Breizhieuses ridicules ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

Intra Muros, par Les Breizhieuses ridicules ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 5 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Les Breizhieuses ridicules pour « Intra-Muros », une pièce d’Alexis Michalik.

Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres cours – et d’autres cachets – mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est là que pour accompagner son ami. Richard choisit de donner quand même le cours…

* Tarifs : 8 €. 5 €

* Durée : 1h30

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-05T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-05T22:00:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/intra-muros-ven-5-sept-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine