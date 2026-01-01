Intramuros Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement

Intramuros

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 20h30. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

En janvier 2026, le théâtre de la gare vous proposera 2 événements au programme.

Entre les murs d’une prison, des individus sont réunis le temps d’un cours d’art dramatique.





Ils se dévoilent peu à peu et, de vies chaotiques en destins brisés, de confidences en belles rencontres, ils offrent un spectacle aussi drôle que bouleversant.





Une pièce pleine de surprise où l’auteur talentueux mêle humour et sensibilité et montre combien le théâtre peut être vecteur d’émotions et donner vie à des histoires tourbillonnantes dont il a le secret jusqu’au dénouement final.



Texte d’Alexis Michalik, mise en scène d’Hélène Costaglioli. .

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18

English :

In January 2026, the Théâtre de la Gare will be hosting 2 events.

