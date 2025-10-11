INTRÉPIDE – ORCHESTRE PASDELOUP – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt
INTRÉPIDE – ORCHESTRE PASDELOUP – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt samedi 11 octobre 2025.
INTRÉPIDE – ORCHESTRE PASDELOUP Début : 2025-10-11 à 16:00. Tarif : – euros.
STS EVENEMENTS PRÉSENTE : INTRÉPIDE – ORCHESTRE PASDELOUPConcert symphonique – Production Concerts PasdeloupTitre :INTRÉPIDEDistribution : Orchestre PasdeloupChristian Vásquez, directionJonathan Gilad, pianoProgramme : Ludwig van Beethoven, Symphonie n° 3 (47’)Robert Schumann, Concerto pour piano (34’)Texte descriptif : Sous la direction du brillant Christian Vásquez, l’Orchestre Pasdeloup vous propose de plonger dans les profondeurs du romantisme avec le Concerto pour piano de Schumann interprété par un ami fidèle de l’orchestre, Jonathan Gilad, et la 3e Symphonie de Beethoven, surnommée « héroïque », véritable œuvre classique, qui ouvre les portes au romantisme naissant.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92