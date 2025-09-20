Intrigue à Chanzeaux Château de Chanzeaux Chemillé-en-Anjou

Intrigue à Chanzeaux 20 et 21 septembre Château de Chanzeaux Maine-et-Loire

Prix di kit :15€ (donne accès uniquement aux extérieurs du château).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le jeu « intrigue à Chanzeaux » est l’occasion de (re)découvrir entre amis ou en famille, l’histoire du château de Chanzeaux à travers une enquête palpitante pour petits et grands.

Age : à partir de 7ans

Durée du jeu : +/- 1h30

Lieu : En extérieur

L’achat du kit donne accès uniquement aux extérieurs du château.

Château de Chanzeaux 2 rue du val d’Hyrome, Chanzeaux, 49750 Chemillé en Anjou Chemillé-en-Anjou 49750 Chanzeaux Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 47 24 84 http://www.chateau-de-chanzeaux.com

Château de Chanzeaux