Intrigues à la cour royale L’Antidote Marseille 4e Arrondissement

Intrigues à la cour royale

Du 08/01 au 07/02/2026 le jeudi, vendredi et samedi à partir de 21h15. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-08 21:15:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-01-08

Dirigé depuis 2012 par Elodie Cosenza et Ali Bougheraba, L’Antidote est bien plus qu’une simple scène.

La troupe de l’Antidote présente une pièce d’Ali Bougheraba Intrigues à la cour royale .



Une aventure de capes et d’épées, pour faire revivre les aventures de Louis XIV et de l’homme au masque de fer…



Avec Elodie Cosenza, Bastien Léo, Baptiste Brucker et Emmanuel Obré. .

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Run since 2012 by Elodie Cosenza and Ali Bougheraba, L’Antidote is much more than just a stage.

