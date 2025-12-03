INTRO – REFECTOIRE DES MOINES Asnieres Sur Oise

LULULULULULEEESH Début : 2026-03-29 à 15:30. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DE ROYAUMONT – ÉDITION 2025LULULULULULEEESH – GRAND COMBLE Le 29 mars 2026 – 15:30Durée : 01h00A partir de 10 ans. Youyouyouyou… Le Maghreb et le Moyen-Orient se partagent le ululement, le long cri des femmes qui retentit lors des grands événements. Marah Haj s’en empare (elle l’appelle « zaghrouda », ou « lulululululeeesh » en anglais) pour interroger la place dans la société des femmes palestiniennes. Avec Nur Gharabli, elle incarne les corps qui résonnent et danse sur la ligne étroite qui mènent des traditions orientales aux concepts occidentaux de liberté et d’individualité. Lulululululeeesh chemine entre l’héritage des Palestiniennes et ce qu’elles en font, en résistant à toute forme d’exotisme, de stéréotypes ou de récits imposés de l’extérieur

GRAND COMBLE . 95270 Asnieres Sur Oise 95