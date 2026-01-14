Living Smile Vidya est une héroïne. Celle d’une vie qu’elle a réinventée.

Née garçon dans le sud de l’Inde, au sein de la caste marginalisée des dalits, la voici, quelques décennies plus tard, trans activiste sur les scènes européennes, au fil d’un parcours semé d’épreuves et de courage. Véritable personnage, figure de fiction bien vivante, dotée d’une présence à la fois généreuse, drôle et audacieuse, elle raconte son histoire intime et politique en s’adressant sans cesse au public. Elle chante, danse, interpelle, joue avec son corps, les costumes, l’image et l’espace dans une sorte de comédie musicale très libre. Par ce geste, elle donne aussi voix à celles et ceux qui, comme elle, franchissent les frontières pour chercher refuge ailleurs et mener une vie digne. Living Smile, au sens fort du terme, est le nom qu’elle porte en étendard.

Spectacle présenté pour la première fois à Paris !

Spectacle en anglais et surtitré en français.

En partenariat avec le Centre culturel suisse à Paris

Living Smile Vidya se livre dans un seule-en-scène intime et politique sur la transidentité.

Le jeudi 19 février 2026

de 21h45 à 22h50

Le mercredi 18 février 2026

de 21h45 à 22h50

payant

Spectacle de 11 à 22 euros

Pass 3 spectacles 40 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-18T22:45:00+01:00

fin : 2026-02-19T23:50:00+01:00

Date(s) : 2026-02-18T21:45:00+02:00_2026-02-18T22:50:00+02:00;2026-02-19T21:45:00+02:00_2026-02-19T22:50:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://weez.li/QXXBRRPG +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



Afficher la carte du lieu Le Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire

