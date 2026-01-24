INTRODUCTION À LA DÉGUSTATION Lattes

INTRODUCTION À LA DÉGUSTATION

Mas de Saporta Lattes Hérault

Tarif : 80 – 80 – EUR

Samedi 14 février 2026 à 9h00

Tu veux enfin savoir expliquer ce que tu ressens quand tu goûtes un vin ?

En 4h, on apprend à déguster sans prise de tête on trouve les mots justes tout en goûtant 6 cuvées du Languedoc et en apprenant plein d’anecdotes sur le vin

N’hésitez plus et venez vivre l’expérience à deux, entre copains/copines ou juste pour vous faire plaisir, et profitez de –10 % sur nos ateliers au Mas de Saporta grâce à l’offre duo.

De 9h00 à 13h00

80€ personne

Sur inscription .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com

English :

Saturday, February 14, 2026 at 9:00 a.m

Would you like to know how you feel when you taste a wine?

In 4 hours, you’ll learn how to taste without getting too headstrong: you’ll find the right words while tasting 6 Languedoc vintages and learning lots of wine-related anecdotes

