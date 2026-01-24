INTRODUCTION À LA DÉGUSTATION Lattes
INTRODUCTION À LA DÉGUSTATION Lattes samedi 14 février 2026.
Mas de Saporta Lattes Hérault
Tarif : 80 – 80 – EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Samedi 14 février 2026 à 9h00
Tu veux enfin savoir expliquer ce que tu ressens quand tu goûtes un vin ?
En 4h, on apprend à déguster sans prise de tête on trouve les mots justes tout en goûtant 6 cuvées du Languedoc et en apprenant plein d’anecdotes sur le vin
N’hésitez plus et venez vivre l’expérience à deux, entre copains/copines ou juste pour vous faire plaisir, et profitez de –10 % sur nos ateliers au Mas de Saporta grâce à l’offre duo.
De 9h00 à 13h00
80€ personne
Sur inscription .
Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com
English :
Saturday, February 14, 2026 at 9:00 a.m
Would you like to know how you feel when you taste a wine?
In 4 hours, you’ll learn how to taste without getting too headstrong: you’ll find the right words while tasting 6 Languedoc vintages and learning lots of wine-related anecdotes
