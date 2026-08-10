Informations pratiques

Château-Renard

Introduction à la généalogie

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Envie de vous lancer dans la généalogie ? La médiathèque vous propose de vous expliquer les bases pour bien commencer !

Envie de vous lancer dans la généalogie ? La médiathèque vous propose de vous expliquer les bases pour bien commencer ! .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr

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English :

Want to get started with genealogy? The media center is here to help you learn the basics so you can get off to a great start!

L’événement Introduction à la généalogie Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-14 par OT 3CBO