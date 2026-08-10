Introduction à la généalogie Château-Renard
samedi 3 octobre 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Introduction à la généalogie
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Envie de vous lancer dans la généalogie ? La médiathèque vous propose de vous expliquer les bases pour bien commencer !
Envie de vous lancer dans la généalogie ? La médiathèque vous propose de vous expliquer les bases pour bien commencer ! .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr
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English :
Want to get started with genealogy? The media center is here to help you learn the basics so you can get off to a great start!
L’événement Introduction à la généalogie Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-14 par OT 3CBO
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