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AGENDA · Château-Renard

Introduction à la généalogie Château-Renard

samedi 10 octobre 2026 · Château-Renard

Introduction à la généalogie Château-Renard

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
45 Place de la République
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Château-Renard

Introduction à la généalogie

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Envie de vous lancer dans la généalogie ? La médiathèque vous propose de vous expliquer les bases pour bien commencer !
Envie de vous lancer dans la généalogie ? La médiathèque vous propose de vous expliquer les bases pour bien commencer !   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71  mediatheque@3cbo.fr

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English :

Want to get started with genealogy? The media center is here to help you learn the basics so you can get off to a great start!

L’événement Introduction à la généalogie Château-Renard a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO

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