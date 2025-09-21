Introduction à la linogravure Musée Estève Bourges

Introduction à la linogravure Musée Estève Bourges dimanche 21 septembre 2025.

Introduction à la linogravure Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée Estève Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Introduction à la linogravure avec Coucouche Papier

Sans inscription

Dimanche de 14h à 18h

Musée Estève 13 Rue Edouard Branly, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248247538 https://www.bourges.fr/site/musee-esteve Le corps rectangulaire avec tour d’escalier hors-œuvre a été construit à partir de 1489, sur le rempart gallo-romain. Il a été inauguré en 1492. En 1559 fut construite la tourelle de la prison, à l’angle de la rue Edouard-Branly et de la petite rue de la Narette (supprimée au XVIIe siècle), qui bordait la cour à l’ouest. La grande galerie fut élevée en 1624 par l’architecte berruyer Jean Lejuge. L’édifice a abrité l’hôtel de ville jusqu’en 1683, date à laquelle il devint la propriété des Jésuites qui y installèrent leurs petites classes. Le musée est provisoirement fermé pour rénovation. Cependant, pour permettre aux visiteurs de découvrir Maurice Estève et d’en savoir plus sur les chantiers en cours, une sélection d’œuvres sera présentée dans les salles du rez-de-chaussée entre le 4 juillet et le 22 septembre. Possibilité d’un accompagnement commenté à la demande. Entrée gratuite – Horaires d’ouverture à préciser

Introduction à la linogravure avec Coucouche Papier

Coucouche Papier