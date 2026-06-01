Introduction à la photo de portrait, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles

Introduction à la photo de portrait Samedi 6 juin, 15h00 Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

La séance, animée par Mélina Benhamou (photographe et directrice artistique), alterne théorie, pratique et échange collectif. Le matériel est fourni.

Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972888 »}]

Envie de mieux comprendre votre appareil et de composer vos portraits avec intention ? Au programme : lumière, cadrage et premières bases d’édition. Dès 14 ans.

© Mélina Benhamou