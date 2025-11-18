INTRODUCTION AUX METIERS DE LA GEMMOLOGIE ( PRESENTE PAR LE LABORATOIRE FRANCAIS DE GEMMOLOGIE) Agence Paris 7 8 9eme St Petersbourg Paris

INTRODUCTION AUX METIERS DE LA GEMMOLOGIE ( PRESENTE PAR LE LABORATOIRE FRANCAIS DE GEMMOLOGIE) Mardi 18 novembre, 09h30 Agence Paris 7 8 9eme St Petersbourg Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T12:00:00+01:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, nous vous proposons de découvrir les métiers de la gemmologie, ses formations et ses débouchés. Qu’est-ce le métier de gemmologue ? C’est un spécialiste aguerri des pierres précieuses, fines et ornementales. Il possède à la fois des compétences techniques mais aussi scientifiques (chimie, physique et cristallographie). Cette réunion animée par le Laboratoire Français de Gemmologie s’adresse à toute personne désireuse de découvrir un nouveau secteur ou

