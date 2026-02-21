Introduction aux nuages Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Conférence + Sortie]



Savez-vous comment naissent les nuages que nous voyons chaque jour ? Cette conférence est une invitation à lever les yeux vers le ciel avec un regard neuf. Après une introduction accessible au monde de l’atmosphère et de la météorologie, nous explorerons les mécanismes de formation des nuages à travers des exemples concrets. Vous découvrirez les principaux types de nuages et apprendrez à les reconnaître, ainsi que quelques phénomènes optiques spectaculaires qu’ils réservent à l’œil attentif. La conférence animée par Marjorie Perrissin-Fabert, passionnée de nuages et de météorologie, se conclura par une observation des nuages du jour dans le Parc Floral de Paris, pour mettre en pratique nos nouvelles connaissances.

Le samedi 14 mars 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-14T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T10:00:00+02:00_2026-03-14T12:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv



Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire

