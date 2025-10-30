INÜ : L’âme du rossignol Théâtre du Sphinx Nantes

INÜ : L’âme du rossignol Théâtre du Sphinx Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 21:00 – 22:20

Gratuit : non 14 € 14 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Concert « Là en haut du grand chêne est né l’oiseau, semblable à aucun autre, il a grandi, attiré par la lumière. » INÜ présente son nouvel EP, « L’Âme du Rossignol », dans un écrin éthéré piano/voix, porté par la puissance de ses textes et de son interprétation toujours à fleur de peau. Pianiste : Lucchesi AntonelloChanteur/auteur/compositeur/mise en scène : INÜ Durée : 1h20

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/