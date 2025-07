Invaders Festival Rue du Mont Bel-Air Trébry

Invaders Festival Rue du Mont Bel-Air Trébry samedi 26 juillet 2025.

Invaders Festival

Rue du Mont Bel-Air Parc éolien Trébry Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : samedi 26 juillet 2025

Début : 2025-07-26 16:00:00

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-26

INVADERS FESTIVAL vous présente sa première édition !

Onyxiom Events Dissolu’son (Les Effondrés Sound System) Fbi Sound System Noisy Family Crew

s’associent pour créer INVADERS FESTIVAL avec 100kw de son et une big déco pour 22H de son et 43 DJ.

Voici la line up, au programme de la Tekno, Techno Mental Acidcore, hardcore, frenchcore, dnb, Hardtekno et autres !

– Protokseed

– Teksa

– Acidpach

– Biomystic

– Âpre

– Galetek

– Drymk

– Zaza

– Krozt

– Itook

Onyx Inseption Nin-nin Sausbak Fred Pop’s Kaotyk Taracebulda

Kiki Tilikoum Skull Anger B52 Ty Mat Brakmarr Atchoum Martyr TOT-M Nino

Tartuffe Full Kouvin Lufi Blyzzard Berserker Kfran Di6p Le Koala

Luxus M1M1 Mikmak Poulpix Ergoth Taohm Dj Specimen LMTR b2b JOP

Nos partenaires et nos invités :

UNSR Onyxiom Agency Swarm Mrgt Electrobooking

Indelebil Z.h.t Sound System Hespiegle

La Cour Des Miracles Dtk

Marmotek Ark-aik What Hellz Records

Doom Nation Acolytes

Fol Event Ekoez Records

Leclerc Loudéac Jp Cave Mairie Trébry .

Rue du Mont Bel-Air Parc éolien Trébry 22510 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Invaders Festival Trébry a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André