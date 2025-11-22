Invalides, au cœur de l’Histoire Hôtel des Invalides Paris

Commandé par Louis XIV en 1670, l’Hôtel des Invalides est un chef-d’œuvre d’architecture conçu pour accueillir les soldats blessés de ses armées. Ce lieu unique était à la fois hôpital, hospice, couvent et caserne, dans un cadre majestueux, situé dans la plaine de Grenelle, alors faubourg de Paris.

Conçu par l’architecte Libéral Bruant, il comporte 5 cours, dont la plus grande, la cour royale, est située au centre. L’église, reliée à la chapelle royale, est réalisée quelques années plus tard par Hardouin-Mansart.

Les Invalides ne sont pas seulement un joyau architectural : ils ont aussi été témoins d’événements marquants de l’histoire de France. En 1789, le peuple y saisit 32 000 fusils et 27 canons avant de marcher sur la Bastille. Sous Napoléon, le site devient un véritable panthéon militaire. Il deviendra la nécropole de l’empereur, qui repose sous le Dôme dans son tombeau monumental.

Né de la fusion du musée d’Artillerie et du musée historique de l’Armée, le musée de l’Armée est créé en 1905 et conserve aujourd’hui l’une des plus riches collections d’histoire militaire au monde. Venez explorer ce lieu emblématique de Paris, où se mêlent les trésors d’un patrimoine exceptionnel !

Plongez dans 350 ans d’histoire et laissez-vous émerveiller par ce monument emblématique de Paris !

Le samedi 22 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

payant

De 12 à 24 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T15:30:00+01:00

fin : 2025-11-22T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-22T14:30:00+02:00_2025-11-22T16:00:00+02:00

Hôtel des Invalides 129, rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.desmotsetdesarts.com/visites-guidees/visites-guidees-paris/invalides-au-coeur-de-l-histoire-2 +33661285152 museedelarmee@esmotsetdesarts.com