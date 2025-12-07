Invalides Secrets Hôtel des Invalides Paris

Plongez au cœur de l’un des monuments les plus emblématiques de Paris et explorez des lieux habituellement fermés au public ! Cette visite exclusive vous emmènera dans des salles secrètes et méconnues…

Construit il y a près de 5 siècles à l’initiative de Louis XIV, l’Hôtel des Invalides est bien plus qu’un simple édifice : c’est un véritable voyage à travers l’histoire de France.

À la fin du XVIIe siècle, ce gigantesque hospice accueille près de 4000 soldats invalides. Quelques années plus tard, Jules Hardouin-Mansart érige l’impressionnante église du Dôme, dont le sommet doré s’élève à 107 mètres, dominant Paris jusqu’à la construction de la tour Eiffel.

Sous Napoléon Ier, les Invalides deviennent un haut lieu de cérémonies officielles et un véritable panthéon militaire avant d’accueillir la dépouille de l’empereur, qui repose aujourd’hui dans un tombeau monumental.

En 1905 ce site historique s’enrichit d’un musée exceptionnel : le musée de l’Armée, fusion du musée d’Artillerie et du musée historique des Armées.

Dans cette visite, vous aurez le rare privilège de franchir les portes de lieux secrets: les salons historiques ainsi que le caveau des gouverneurs, où vous découvrirez, entre autres, pourquoi Rouget de Lisle repose en ces lieux chargés d’histoire…

Entrez dans la face cachée des Invalides.

Découvrez les Invalides comme vous ne les avez jamais vus !

Le dimanche 07 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

payant

De 12 à 24 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-07T15:30:00+01:00

fin : 2025-12-07T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-07T14:30:00+02:00_2025-12-07T16:00:00+02:00

Hôtel des Invalides 129, rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.desmotsetdesarts.com/visites-guidees/visites-guidees-paris/invalides-secrets +33661285152 museedelarmee@esmotsetdesarts.com