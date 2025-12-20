INVASION NANTAISE W STAN CHRIST AND MORE – WAREHOUSE Nantes

INVASION NANTAISE W STAN CHRIST AND MORE Début : 2026-01-30 à 23:55. Tarif : – euros.

FULLBLAST et INVASION NOCTURNE reviennent au Warehouse Nantes le vendredi 30 janvier 2026 pour la 3? édition de l’Invasion Nantaise.Après Lil Texas, Gravedgr et Holy Priest, les collectifs angevins reviennent avec une nouvelle édition XXL qui accueillera Stan Christ et Rubiø, entourés de la scène angevine : Strenx, FNDS, Follesinge et Cenemo. La soirée se vivra en scène 360° mode Boiler Room, pour une immersion totale au cœur de la R1 !En Room 2, place aux talents émergents de l’Ouest : Kofter b2B Heni, ZIG, Apocalipse b2b B2U et S006 b2b HN03, pour une seconde salle aussi intense que la première._Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44