Invasion urbaine Bellac

Invasion urbaine

Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Préparez-vous à une Invasion Urbaine au théâtre, dans un événement rassemblant

– une compétition nationale professionnelle en 3 vs 3 (dotation 900 €),

– une compétition nationale amateur, ouverte à toutes et tous, en 7 to Smoke (dotation 300 €).

La soirée se poursuivra avec un Open Mic, ouvert à tous les rappeurs et rappeuses souhaitant se lancer, et se clôturera en rythme avec un concert hip-hop fusion de BPM Crew (Limoges). .

Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61 info@theatre-du-cloitre.fr

