Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Préparez-vous à une Invasion Urbaine au théâtre, dans un événement rassemblant
– une compétition nationale professionnelle en 3 vs 3 (dotation 900 €),
– une compétition nationale amateur, ouverte à toutes et tous, en 7 to Smoke (dotation 300 €).
La soirée se poursuivra avec un Open Mic, ouvert à tous les rappeurs et rappeuses souhaitant se lancer, et se clôturera en rythme avec un concert hip-hop fusion de BPM Crew (Limoges). .
Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61 info@theatre-du-cloitre.fr
L'événement Invasion urbaine Bellac a été mis à jour le 2026-01-11