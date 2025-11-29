Invasion W/ Radium, Nash Metek, R3trix & More Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Invasion W/ Radium, Nash Metek, R3trix & More

Samedi 29 novembre 2025 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.99 – 10.99 – 12.84 EUR

Début : 2025-11-29 23:00:00

fin : 2025-11-29 05:00:00

Une armée de basses s’apprête à déferler… Préparez-vous à l’INVASION

Line-up



RADIUM

R3TRIX

STV

MIGHTY SPIRITZ

NASH METEK

DJ CONTEST (viens défendre ton style)



Un voyage entre hardcore, uptempo et kicks massifs, réservé aux vrais soldats du front. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com

English :

An army of bass is about to arrive? Prepare for the INVASION

German :

Eine Armee von Bässen bereitet sich auf den Ansturm vor? Bereiten Sie sich auf die INVASION vor

Italiano :

Sta per arrivare un esercito di spigole? Preparatevi all’invasione

Espanol :

¿Un ejército de bajos está a punto de llegar? Prepárate para la INVASIÓN

