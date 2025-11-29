Invasion W/ Radium, Nash Metek, R3trix & More Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement
Invasion W/ Radium, Nash Metek, R3trix & More
Samedi 29 novembre 2025 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10.99 – 10.99 – 12.84 EUR
Début : 2025-11-29 23:00:00
fin : 2025-11-29 05:00:00
2025-11-29
Une armée de basses s’apprête à déferler… Préparez-vous à l’INVASION
Line-up
RADIUM
R3TRIX
STV
MIGHTY SPIRITZ
NASH METEK
DJ CONTEST (viens défendre ton style)
Un voyage entre hardcore, uptempo et kicks massifs, réservé aux vrais soldats du front. .
Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com
English :
An army of bass is about to arrive? Prepare for the INVASION
German :
Eine Armee von Bässen bereitet sich auf den Ansturm vor? Bereiten Sie sich auf die INVASION vor
Italiano :
Sta per arrivare un esercito di spigole? Preparatevi all’invasione
Espanol :
¿Un ejército de bajos está a punto de llegar? Prepárate para la INVASIÓN
