Inventaire des champignons Sauvagnac Saint-Léger-la-Montagne

Sauvagnac Maison de la réserve naturelle Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne

Dans le cadre de ses missions d’amélioration de la connaissance de la biodiversité du site, le personnel de la réserve naturelle réalise des inventaires avec des partenaires. Venez participer à un de ces inventaires, avec la cueillette de champignons le matin, puis l’après-midi, si vous le souhaitez, la détermination des espèces. Pour cela, vous serez accompagnés de spécialistes de la Société Mycologique du Limousin. .

Sauvagnac Maison de la réserve naturelle Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 80 20 rndauges@gmail.com

