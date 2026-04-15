Inventaire des plantes vasculaires des Monts du Beaujolais (Cours, 69), Col du Pavillon, Cours
Inventaire des plantes vasculaires des Monts du Beaujolais (Cours, 69), Col du Pavillon, Cours mercredi 24 juin 2026.
Inventaire des plantes vasculaires des Monts du Beaujolais (Cours, 69) Mercredi 24 juin, 09h30 Col du Pavillon Rhône
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T09:30:00+02:00 – 2026-06-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T09:30:00+02:00 – 2026-06-24T17:00:00+02:00
Au cours de cette journée qui se veut conviviale, votre mission si vous l’acceptez sera de contribuer à un inventaire le plus exhaustif possible d’une maille de 5 x 5 km, située entre les communes de Ranchal et de Saint-Vincent-de-Reins, tout en échantillonnant les différents types de végétations représentatives des paysages parcourus. Dominé par des paysages prairiaux et forestiers sous influence océanique dégradée, à une altitude qui oscille entre 550 et 750 m., ce secteur est marqué par la présence de nombreux vallons relativement abrupts, de zones de sources et de quelques autres originalités.
Sortie proposée en collaboration avec le Département du Rhône et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Durée : 7h30
Public averti
Limité à 30 participants. RDV à 9h30 au parking du col du Pavillon à Thel (Cours, 69470) : https://maps.app.goo.gl/oRV2DUK58aqCjjv47 Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions climatiques ; loupe de terrain Infos : aurelien.labroche@cbnmc.fr Inscription obligatoire : https://www.cbnmc.fr/agenda Col du Pavillon Thel Cours 69470 Cours-la-Ville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/oRV2DUK58aqCjjv47 »}, {« link »: « mailto:aurelien.labroche@cbnmc.fr »}, {« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] A.Labroche/CBNMC
Une journée conviviale pour faire l’inventaire de la flore d’une maille de 5 x 5 km entre les communes de Ranchal et de Saint-Vincent-de-Reins.
À voir aussi à Cours (Rhône)
Limité à 30 participants.
RDV à 9h30 au parking du col du Pavillon à Thel (Cours, 69470) : https://maps.app.goo.gl/oRV2DUK58aqCjjv47
Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions climatiques ; loupe de terrain
Infos : aurelien.labroche@cbnmc.fr
Inscription obligatoire : https://www.cbnmc.fr/agenda
Col du Pavillon Thel Cours 69470 Cours-la-Ville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/oRV2DUK58aqCjjv47 »}, {« link »: « mailto:aurelien.labroche@cbnmc.fr »}, {« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}]
A.Labroche/CBNMC