Inventaire des plantes vasculaires des Monts du Beaujolais (Cours, 69), Col du Pavillon, Cours

Inventaire des plantes vasculaires des Monts du Beaujolais (Cours, 69) Mercredi 24 juin, 09h30 Col du Pavillon Rhône

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T09:30:00+02:00 – 2026-06-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T09:30:00+02:00 – 2026-06-24T17:00:00+02:00

Au cours de cette journée qui se veut conviviale, votre mission si vous l’acceptez sera de contribuer à un inventaire le plus exhaustif possible d’une maille de 5 x 5 km, située entre les communes de Ranchal et de Saint-Vincent-de-Reins, tout en échantillonnant les différents types de végétations représentatives des paysages parcourus. Dominé par des paysages prairiaux et forestiers sous influence océanique dégradée, à une altitude qui oscille entre 550 et 750 m., ce secteur est marqué par la présence de nombreux vallons relativement abrupts, de zones de sources et de quelques autres originalités.

Sortie proposée en collaboration avec le Département du Rhône et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Durée : 7h30