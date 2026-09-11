Inventaire du petit patrimoine benétain, Le Transfo, Benet

Informations pratiques

Inventaire du petit patrimoine benétain Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Transfo Vendée

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au fil du temps, le petit patrimoine (mobilier, photos, objets, cartes…) a été sauvegardé. Un diaporama de ce patrimoine sera présenté en continu dans le Grand Salon du Transfo.

Le Transfo 45 rue de la Combe 85490 Benet Benet 85490 Benet Vendée Pays de la Loire 02 51 00 96 26 http://www.mairie-benet.fr Visite guidée des Peux : découverte de Benet et de son patrimoine naturel et historique du néolithique à nos jours, à travers ses sentiers caractéristiques qui relient les deux coteaux du bourg. En passant par les ruines du château, le passage à Benet, d’illustres personnages vous seront contés : Henry IV, le Duc de Montpensier, Duguesclin. Parkings à proximité

Au fil du temps, le petit patrimoine (mobilier, photos, objets, cartes…) a été sauvegardé. Un diaporama de ce patrimoine sera présenté en continu dans le Grand Salon du Transfo.

©Pascale Brouck