Cizay-la-Madeleine

Inventaire d’un monde à découvrir

Ferme de l’Abbaye d’Asnières Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vanessa Jousseaume, artiste et scénographe, et Clément Braud, guide et naturaliste, s’associent pour vous partager le fruit de leurs réflexions sur la nature et ses beautés. La balade mêle le conte et la science, collections naturalistes et observations.

Au cours d’une balade d’environ 2 km dans la Forêt de Brossay, découvrez le regard croisé d’une artiste conteuse et scénographe et d’un naturaliste passionné, au travers de collections et d’observations naturalistes, d’un conte et d’apports scientifiques, sur la nature et ses beautés.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 23 mai 2026 de 17h à 19h. .

Ferme de l’Abbaye d’Asnières Cizay-la-Madeleine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire resa@sortirdesronces.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vanessa Jousseaume, artist and scenographer, and Clément Braud, guide and naturalist, join forces to share with you the fruit of their reflections on nature and its beauties. The walk combines storytelling and science, naturalist collections and observations.

L’événement Inventaire d’un monde à découvrir Cizay-la-Madeleine a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME