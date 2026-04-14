Inventaire général d’une maille déficitaire – Allier, Chirat-l’Eglise, Chirat-l’Église

Inventaire général d’une maille déficitaire – Allier Mardi 19 mai, 09h30 Chirat-l’Eglise Allier

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:30:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T09:30:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

La journée se déroulera sur le secteur de Chirat-L’Église, dans le département de l’Allier. Un maximum de milieux seront prospectés afin d’observer la plus grande diversité possible d’espèces… Une belle occasion, également, d’échanger sur les missions et projets menés par le Conservatoire botanique !

Sortie proposée avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Durée : 7h00 environ

Public initié et réseau de botanistes.

RDV : Parking du cimetière de Chirat-l’Eglise.

Prévoir pique-nique, chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Gratuit

Infos : vincent.legloanec@cbnmc.fr

Inscription : sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur le site https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

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Venez contribuer au programme d’inventaire par « mailles » de la flore du territoire du CBN Massif central.

CBNMC