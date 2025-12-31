Inventaire participatif du patrimoine de Wuenheim Wuenheim

Inventaire participatif du patrimoine de Wuenheim

61 rue Principale Wuenheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

2026-04-18

Participez à l’inventaire du patrimoine de Wuenheim.

Aidez-nous à inventorier le patrimoine de la commune de Wuenheim et à mettre en lumière ses trésors.

Une journée placée sous le signe de l’inventaire, en compagnie du service Pays d’art et d’histoire de la CCRG, en charge de recenser, documenter et valoriser le patrimoine local.

L’occasion de (re)découvrir ensemble les richesses parfois méconnues de notre territoire.

RDV devant la mairie de Wuenheim le samedi 18 avril à 10h

De 10h à 16h

Prévoir un repas tiré du sac 0 .

61 rue Principale Wuenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22

English :

Take part in the inventory of Wuenheim’s heritage.

