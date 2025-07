INVENTAIRE PARTICIPATIF FAUNE FLORE Saint-Martin-de-Boubaux

INVENTAIRE PARTICIPATIF FAUNE FLORE Saint-Martin-de-Boubaux vendredi 25 juillet 2025.

INVENTAIRE PARTICIPATIF FAUNE FLORE

Gournezou Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 08:30:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Journée d’inventaire participatif de la faune et de la flore à Gournezou, commune de Saint Martin de Boubaux.

RDV à 8h30 à Biosphera à Cendras ou directement sur place.

Rejoignez-nous pour une journée d’inventaire participatif de la faune et de la flore à Gournezou, commune de Saint Martin de Boubaux.

RDV à 8h30 à Biosphera à Cendras ou directement sur place.

Plus d’informations auprès du chargé de mission Natura 2000. .

Gournezou Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 4 94 71 57 62 natura2000galeizon@shvc.fr

English :

Participatory fauna and flora inventory day at Gournezou, commune of Saint Martin de Boubaux.

RDV at 8:30 am at Biosphera in Cendras or directly on site.

German :

Tag der partizipativen Bestandsaufnahme von Fauna und Flora in Gournezou, Gemeinde Saint Martin de Boubaux.

RDV um 8:30 Uhr bei Biosphera in Cendras oder direkt vor Ort.

Italiano :

Giornata di inventario partecipativo della fauna e della flora a Gournezou, comune di Saint Martin de Boubaux.

RDV alle 8:30 presso Biosphera a Cendras o direttamente sul posto.

Espanol :

Jornada participativa de inventario de fauna y flora en Gournezou, municipio de Saint Martin de Boubaux.

RDV a las 8:30 h en Biosphera en Cendras o directamente in situ.

L’événement INVENTAIRE PARTICIPATIF FAUNE FLORE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2025-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère