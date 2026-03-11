Inventaire participatif Libellules et papillons ENS Doubs-Loue-Clauge Parcey

Inventaire participatif Libellules et papillons

ENS Doubs-Loue-Clauge Chemin du Golf Parcey Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Participez à un inventaire naturaliste sur les papillons et les libellules dans l’Espace naturel sensible Doubs-Loue-Clauge. Vous apprendrez à reconnaître ces espèces fascinantes tout en contribuant à améliorer les connaissances sur le site.

Une occasion de découvrir la richesse de la réserve et de s’initier à l’identification des insectes tout en participant à une démarche scientifique participative. .

ENS Doubs-Loue-Clauge Chemin du Golf Parcey 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 05 17 20 dole.environnement@gmail.com

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English : Inventaire participatif Libellules et papillons

L’événement Inventaire participatif Libellules et papillons Parcey a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE