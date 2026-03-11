Inventaire participatif Libellules et papillons ENS Doubs-Loue-Clauge Parcey
Inventaire participatif Libellules et papillons ENS Doubs-Loue-Clauge Parcey samedi 16 mai 2026.
Inventaire participatif Libellules et papillons
ENS Doubs-Loue-Clauge Chemin du golf Parcey Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Participez à un inventaire naturaliste sur les papillons et les libellules dans l’Espace naturel sensible Doubs-Loue-Clauge. Vous apprendrez à reconnaître ces espèces fascinantes tout en contribuant à améliorer les connaissances sur le site.
Une occasion de découvrir la richesse de la réserve et de s’initier à l’identification des insectes tout en participant à une démarche scientifique participative. .
ENS Doubs-Loue-Clauge Chemin du golf Parcey 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 05 17 20 dole.environnement@gmail.com
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English : Inventaire participatif Libellules et papillons
L’événement Inventaire participatif Libellules et papillons Parcey a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE