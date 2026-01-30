Invente-toi une journée de vacances Atelier carnet Médiathèque Parthenay Parthenay

Invente-toi une journée de vacances Atelier carnet

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

A la manière de Cerise, l’héroïne de la série BD “Les carnets de Cerise”, venez créer votre planche de carnet avec Pierre Garel, enseignant d’arts plastiques à Parthenay. Différentes techniques vous seront proposées dessin, photo, collage, frottage, empreinte, écriture. Possibilité d’emmener vos propres photos.

Public 9 -13 ans

Sur inscription. .

