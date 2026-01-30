Invente-toi une journée de vacances Atelier carnet Médiathèque Parthenay Parthenay
Invente-toi une journée de vacances Atelier carnet Médiathèque Parthenay Parthenay jeudi 12 février 2026.
Invente-toi une journée de vacances Atelier carnet
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
A la manière de Cerise, l’héroïne de la série BD “Les carnets de Cerise”, venez créer votre planche de carnet avec Pierre Garel, enseignant d’arts plastiques à Parthenay. Différentes techniques vous seront proposées dessin, photo, collage, frottage, empreinte, écriture. Possibilité d’emmener vos propres photos.
Public 9 -13 ans
Sur inscription. .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Invente-toi une journée de vacances Atelier carnet
L’événement Invente-toi une journée de vacances Atelier carnet Parthenay a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine