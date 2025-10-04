Invente une histoire avec un cerveau artificiel ! Médiathèque métropolitaine de Miramas Miramas

Invente une histoire avec un cerveau artificiel ! Médiathèque métropolitaine de Miramas Miramas samedi 4 octobre 2025.

Invente une histoire avec un cerveau artificiel ! Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque métropolitaine de Miramas Bouches-du-Rhône

Nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Quand l’IA vient au secours de la page blanche.

Cet atelier d’écriture allie la découverte des enjeux qui entourent l’usage de l’intelligence artificielle et la mise en pratique des différentes utilisations possibles de l’IA en littérature, à travers des créations littéraires originales et ludiques.

Médiathèque métropolitaine de Miramas Avenue de la République 13140 Miramas Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 58 53 53 https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 11 28 29 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 58 53 53 »}]

Quand l’IA vient au secours de la page blanche.

Pexels