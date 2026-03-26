Inventer Thomas Lacôte | Festival Musiques Démesurées Église Saint-Genès-des-Carmes Clermont-Ferrand
Inventer Thomas Lacôte | Festival Musiques Démesurées Église Saint-Genès-des-Carmes Clermont-Ferrand dimanche 26 avril 2026.
Inventer Thomas Lacôte | Festival Musiques Démesurées
Église Saint-Genès-des-Carmes 7 rue Neuve des Carmes Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Prix libre et conscient*
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26 17:15:00
Date(s) :
2026-04-26
Thomas Lacôte est compositeur et organiste à l’Église de la Sainte-Trinité de Paris. Non seulement il joue régulièrement sur l’orgue pour lequel Messiaen a écrit beaucoup de ses œuvres,il est aussi co-auteur d’un livre autour du compositeur.
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Église Saint-Genès-des-Carmes 7 rue Neuve des Carmes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr
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English :
Thomas Lacôte is composer and organist at the Église de la Sainte-Trinité in Paris. Not only does he play regularly on the organ for which Messiaen wrote many of his works, he is also co-author of a book about the composer.
L’événement Inventer Thomas Lacôte | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-24 par Clermont Auvergne Volcans
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