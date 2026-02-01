Inventons Demain Aoust-sur-sye (26) Aouste-sur-Sye
Aoust-sur-sye (26) 6 rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye Drôme
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Journée festive de lancement.
Ateliers et fresques écologiques et sociales en vallée de la Drôme.
Aoust-sur-sye (26) 6 rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20 accueil@mjcninichaize.org
English : Inventons Demain
Festive launch day.
Workshops and ecological and social murals in the Drôme Valley.
