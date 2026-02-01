Inventons Demain Aoust-sur-sye (26) Aouste-sur-Sye

Inventons Demain

Aoust-sur-sye (26) 6 rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Journée festive de lancement.

Ateliers et fresques écologiques et sociales en vallée de la Drôme.

.

Aoust-sur-sye (26) 6 rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20 accueil@mjcninichaize.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Inventons Demain

Festive launch day.

Workshops and ecological and social murals in the Drôme Valley.

L’événement Inventons Demain Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme