C’est un atelier ludique et pédagogique de 1h30 à 2h, conçu pour aider les jeunes à concevoir des vies bas carbone désirables en identifiant des actions efficaces et enthousiasmantes, sans culpabiliser.

Les enfants manipulent cartes, ficelles et rubans pour composer l’énorme empreinte carbone de Maxi-Chou et la minuscule empreinte de Mini-Chou. Ils les comparent à des empreintes réelles en France et dans le monde, puis se projettent dans le futur lorsqu’ils seront adultes. Ils devront répondre à un défi : se créer une chouette vie bas carbone avec des activités qu’ils aiment.

Venez découvrir en famille cet outil innovant qui donne de solides repères et valorise des activités agréables émettant très peu de CO2.

Pour s’inscrire : pas besoin de compter les parents : 1 place = 1 enfant + 1 ou 2 accompagnateur·rice (maximum 2 merci !)

L’association Nos vies bas carbone est engagée pour contribuer à une baisse des émissions de gaz à effet de serre, en France et dans le monde. L’atelier « Inventons nos vies bas carbone » est au cœur de ses activités. Pour en savoir plus sur cet atelier version jeunes et familles, c’est ici !

PS : Si l’atelier est complet ou que la date ne vous convient pas, vous pouvez trouver d’autres dates ici

Vous voulez vous former à l’animation de cet atelier le même jour ? Rendez-vous ici ! (ou ici pour d’autres dates)

Envie d’agir joyeusement et efficacement contre le dérèglement climatique ? L’atelier Inventons nos chouettes vies bas carbone est fait pour les jeunes de 9 à 99 ans !

Le samedi 21 février 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

