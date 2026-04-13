Inventons nos vies bas carbone, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Inventons nos vies bas carbone Mercredi 29 avril, 14h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Inclus dans le billet d’entrée du parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00

© Sophie Brunet

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 70 47 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]

Jeux, échanges et expériences visuelles pour imaginer un mode de vie plus respectueux de l’environnement. Environnement Jardin