Inventons nos vies bas carbone, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues
Inventons nos vies bas carbone, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues mercredi 29 avril 2026.
Inventons nos vies bas carbone Mercredi 29 avril, 14h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard
Inclus dans le billet d’entrée du parc
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00
© Sophie Brunet
La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 70 47 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]
Jeux, échanges et expériences visuelles pour imaginer un mode de vie plus respectueux de l’environnement. Environnement Jardin
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