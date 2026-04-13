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Inventons nos vies bas carbone, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Inventons nos vies bas carbone, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Inventons nos vies bas carbone, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues mercredi 29 avril 2026.

Lieu : La Bambouseraie en Cévennes

Adresse : 552 Montsauve, 30140 Générargues

Ville : 30140 Générargues

Département : Gard

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : Inclus dans le billet d’entrée du parc

Inventons nos vies bas carbone Mercredi 29 avril, 14h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Inclus dans le billet d’entrée du parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00

© Sophie Brunet

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 70 47 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]
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