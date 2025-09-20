Investigation à la MPP Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Charenton-le-Pont

Investigation à la MPP Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Charenton-le-Pont samedi 20 septembre 2025.

Investigation à la MPP 20 et 21 septembre Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Val-de-Marne

Rendez-vous dans le hall pour donner le premier indice.

Maximum 10 enfants de 8 à 13 ans, durée 30 min.

adultes accompagnant acceptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Une enquête policière destinée aux enfants de 8 à 13 ans

Arpentez les couloirs de la MPP en résolvant une enquête : Charles Garnier et Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, les grands rivaux de l’architecture, se disputent. Jaloux du succès de Viollet-le-Duc, Garnier brise un bien précieux de ce dernier et en cache les morceaux au sein du bâtiment. Suivez pas à pas les indices et résolvez l’enquête afin d’aider Viollet-le-Duc.

À travers cette enquête, découvrez les coulisses de la MPP, ses missions et son histoire.

–>

Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) 11 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France +33 (0)1 40 15 76 57 https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr [{« link »: « https://yp.events/o/33b9d50e-5943-4891-b3b0-a52f2f7ba390 »}] La médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) a pour mission de collecter et constituer, classer et conserver, étudier, communiquer et valoriser :

– les archives et la documentation de l’administration des Monuments historiques (patrimoine monumental, mobilier et archéologique),

– le patrimoine photographique de l’État, riche de vingt millions de phototypes (négatifs et tirages) remontant aux origines de la photographie. Libre

Arpentez les couloirs de la MPP en résolvant une enquête : Charles Garnier et Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, les grands rivaux de l’architecture, se disputent. Jaloux du succès de Viollet-le-Duc, Ga…

photos : Atelier Nadar, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc / Charles Garnier © Ministère de la Culture, Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion GrandPalaisRmn Photo