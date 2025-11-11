Invisible Biodiversité Maison de l’Environnement Anglet

Invisible Biodiversité

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Embarque dans un safari microscopique pour découvrir un monde invisible mais pourtant foisonnant de vie. Tu pourras croiser diverses algues mais aussi… des végétaux, des animaux un peu particuliers ! Prépare tes échantillons et laisse-toi guider à l’aide du livret d’observation pour explorer cet extraordinaire micromonde.

Animé par Science Odyssée.

Tout public (à partir de 8 ans). .

