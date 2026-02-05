INVITATION À ENTRER Perpignan
INVITATION À ENTRER Perpignan samedi 14 mars 2026.
INVITATION À ENTRER
Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales
Rendez-vous Place de la Loge, le service Ville d’Art et d’Histoire vous propose des flâneries urbaines vous permettant de partir à la rencontre de matières qui murmurent et de formes qui racontent notre riche patrimoine.
Rendezvous at Place de la Loge, where the Ville d?Art et d?Histoire department invites you to take a stroll through the city, discovering the whispering materials and shapes that tell the story of our rich heritage.
L’événement INVITATION À ENTRER Perpignan a été mis à jour le 2026-02-05 par PERPIGNAN TOURISME