Invitation à la Causerie de la Société Académique de Chauny et sa Région Chauny

Chauny

Invitation à la Causerie de la Société Académique de Chauny et sa Région

12 Boulevard Gambetta Chauny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Le Jeudi 21 mai nous retrouverons notre habituelle salle Victor Leducq pour une conférence animée par Monsieur Didier LELEU.

Le thème en sera l’église Saint Martin de Villequier-Aumont .

Classée dans l’imaginaire collectif comme un édifice du XIX° siècle sans grand intérêt, cette église n’attira pas beaucoup les historiens et amateurs d’art. Cependant, elle recèle des pépites historiques, architecturales et des œuvres d’art de beaucoup d’intérêt, en ayant survécu de manière incompréhensible ou miraculeuse aux destructions de la guerre de 1914-1918, avec deux maitres d’ouvrage très motivés au milieu du XIX° siècle, le curé Faquet et la chatelaine, la comtesse Valérie de Sainte-Aldegonde… La paroisse a été à certains moments, un acteur de premier plan dans la vie communale .

Vous pouvez aussi noter sur votre agenda que nous nous retrouverons en juin pour notre sortie annuelle. Un mail séparé vous a été envoyé pour cette sortie le mardi 2 juin du côté de Soissons et de Longpont ; pensez à vous inscrire ! Nous profiterons ensuite des vacances estivales et nous nous retrouverons le jeudi 24 septembre.

En attendant, nous comptons sur votre présence le jeudi 21 mai à la salle Victor Leducq, entrée salle des fêtes ; il y aura encore la possibilité de régulariser votre adhésion 2026.

Informations: 03.23.39.87.49

Le Jeudi 21 mai nous retrouverons notre habituelle salle Victor Leducq pour une conférence animée par Monsieur Didier LELEU.

Le thème en sera l’église Saint Martin de Villequier-Aumont .

Classée dans l’imaginaire collectif comme un édifice du XIX° siècle sans grand intérêt, cette église n’attira pas beaucoup les historiens et amateurs d’art. Cependant, elle recèle des pépites historiques, architecturales et des œuvres d’art de beaucoup d’intérêt, en ayant survécu de manière incompréhensible ou miraculeuse aux destructions de la guerre de 1914-1918, avec deux maitres d’ouvrage très motivés au milieu du XIX° siècle, le curé Faquet et la chatelaine, la comtesse Valérie de Sainte-Aldegonde… La paroisse a été à certains moments, un acteur de premier plan dans la vie communale .

Vous pouvez aussi noter sur votre agenda que nous nous retrouverons en juin pour notre sortie annuelle. Un mail séparé vous a été envoyé pour cette sortie le mardi 2 juin du côté de Soissons et de Longpont ; pensez à vous inscrire ! Nous profiterons ensuite des vacances estivales et nous nous retrouverons le jeudi 24 septembre.

En attendant, nous comptons sur votre présence le jeudi 21 mai à la salle Victor Leducq, entrée salle des fêtes ; il y aura encore la possibilité de régulariser votre adhésion 2026.

Informations: 03.23.39.87.49 .

12 Boulevard Gambetta Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 39 87 49

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English :

On Thursday May 21, we’ll be back in our usual Salle Victor Leducq for a talk by Mr Didier LELEU.

The theme will be l?église Saint Martin de Villequier-Aumont .

Classified in the collective imagination as a 19th century building of little interest, this church has not attracted many historians and art lovers. However, it does contain historical and architectural nuggets and works of art of great interest, having miraculously or incomprehensibly survived the destruction of the 1914-1918 war, with two highly motivated builders in the mid-19th century, the parish priest Faquet and the chatelaine, Countess Valérie de Sainte-Aldegonde? At times, the parish was a key player in the life of the community .

You can also mark your calendars for our annual outing in June. A separate e-mail has been sent out for this outing on Tuesday, June 2, to Soissons and Longpont; don’t forget to sign up! We’ll then take advantage of the summer vacations and meet again on Thursday, September 24.

In the meantime, we look forward to seeing you on Thursday May 21 at the Salle Victor Leducq, salle des fêtes entrance; there will still be an opportunity to pay up your 2026 membership.

Information: 03.23.39.87.49

L’événement Invitation à la Causerie de la Société Académique de Chauny et sa Région Chauny a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cœur de Picard