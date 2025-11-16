Invitation à la danse Dvorak, Piazzolla, Ravel et Fauré Théâtre du Château Eu

Invitation à la danse Dvorak, Piazzolla, Ravel et Fauré

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

Début : 2025-11-16 20:00:00

fin : 2025-11-16 21:30:00

2025-11-16

De 6€ à 13€

Ce programma célébrera la danse. Avec les Dumky de Dvorak qui, puisant dans le folklore d’Europe centrale, alternent sans transition rythmes bondissants et passages élégiaques. Avec l’Histoire du Tango, où Piazzolla fait évoluer cette danse populaire en musique écrite et savante, se rapprochant de la musique classique et jazz. Avec le Trio de Ravel où a des danses anciennes pantoum, passacaille se mêlent des couleurs impressionnistes évoquant la nature, et des harmonies nouvelles inspirées du jazz, musique encore nouvelle à l’époque. Ce concert sera donné par de jeunes musiciens aux parcours d’exception. .

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

