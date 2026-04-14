Invitation à la déambulation et à la flânerie au Jardin Phil O’ Vent, Le Jardin Phil O’ Vent, Landas

Invitation à la déambulation et à la flânerie au Jardin Phil O’ Vent 6 et 7 juin Le Jardin Phil O’ Vent Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Jardin Phil O’ Vent. Dans ce jardin d’agrément se côtoient avec fierté hydrangeas et rosiers, entourés d’un écrin de fleurs vivaces.

Profitez de cet espace de convivialité, d’échanges et de partage..

Le Jardin Phil O’ Vent 1325 Rue du Quesne 59310 LANDAS Landas 59310 Nord Hauts-de-France 06-76-27-22-26 C’est un jardin d’agrément à caractère ornemental, réalisé au coup de cœur par des jardiniers amateurs et passionnés.

Les hydrangeas et les rosiers se côtoient avec fierté, entourés d’un écrin de fleurs vivaces, annuelles et bisannuelles.

Comme nous, ils aiment la compagnie…

Le jardin est un lieu de convivialité, d’échanges, de partage et favorise de belles rencontres.

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

®Danièle BOURET