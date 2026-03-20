Invitation à la sophrologie Johanne Chenu Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Invitation à la sophrologie Johanne Chenu

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La médiathèque vous invite à un atelier d’initiation à la sophrologie animé par Johanne Chenu.

A travers la respiration, la relaxation et la méditation, cet atelier propose un moment pour ralentir, se recentrer et laisser place à la créativité intérieure.

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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr

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English : Invitation to sophrology Johanne Chenu

The mediatheque invites you to an introductory sophrology workshop led by Johanne Chenu.

Through breathing, relaxation and meditation, this workshop offers a moment to slow down, refocus and give way to inner creativity.

L’événement Invitation à la sophrologie Johanne Chenu Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes